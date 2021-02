Coronavirus, Moderna chiede di aumentare del 50% le dosi di vaccino in ogni fiala. Scandalo vaccini in Perù: si dimette la ministra della Salute (Di sabato 13 febbraio 2021) I contagi da Coronavirus in tutto il mondo hanno superato nelle ultime ore quota 108 milioni: è quanto emerge dai dati della Johns Hopkins Universirty. Secondo l’università americana, il bilancio dei contagi nel mondo dall’inizio della pandemia è di 108.186.991, inclusi 2.382.880 decessi. Finora nel complesso sono guarite 60.587.212 persone. Usa EPA/ETIENNE LAURENTModerna chiede di aumentare il numero di dosi ottenibili da ciascuna fiala aumentare il numero di dosi contenute in ogni fiala. Moderna, la casa farmaceutica statunitense, e una delle produttrici dei vaccini finora sul mercato, ha chiesto alle varie autorità regolatorie nel mondo ... Leggi su open.online (Di sabato 13 febbraio 2021) I contagi dain tutto il mondo hanno superato nelle ultime ore quota 108 milioni: è quanto emerge dai datiJohns Hopkins Universirty. Secondo l’università americana, il bilancio dei contagi nel mondo dall’iniziopandemia è di 108.186.991, inclusi 2.382.880 decessi. Finora nel complesso sono guarite 60.587.212 persone. Usa EPA/ETIENNE LAURENTdiil numero diottenibili da ciascunail numero dicontenute in, la casa farmaceutica statunitense, e una delle produttrici deifinora sul mercato, ha chiesto alle varie autorità regolatorie nel mondo ...

TerrinoniL : Coronavirus nel mondo: Moderna chiede l'ok per aumentare la quantità di vaccino nelle fiale, così si velocizzano le… - MariaLu91149151 : TGCOM: Varianti del coronavirus: quanto sono efficaci i vaccini Pfizer, Moderna e AstraZeneca?. - Yogaolic : RT @fanpage: Vaccino Moderna, via libera negli USA: da una fiala anche 14 dosi e non più 10 - fanpage : Vaccino Moderna, via libera negli USA: da una fiala anche 14 dosi e non più 10 - TV7Benevento : Coronavirus: Ny Times, Fda pronta a ok per aumento dosi in fiale Moderna... -