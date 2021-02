Coronavirus, ministro Bianchi: 'Lavoriamo per aprire tutte le scuole' (Di sabato 13 febbraio 2021) Il primo obiettivo del neo ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, è quello di riaprire tutte le scuole, alcune delle quali ancora chiuse a causa della pandemia di Coronavirus. Lo ha spiegato ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 13 febbraio 2021) Il primo obiettivo del neodell'Istruzione, Patrizio, è quello di rile, alcune delle quali ancora chiuse a causa della pandemia di. Lo ha spiegato ...

Il primo obiettivo del neo ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, è quello di riaprire tutte le scuole, alcune delle quali ancora chiuse a causa della pandemia di coronavirus. Lo ha spiegato uscendo dal Quirinale, al ...

Coronavirus, Toti: "Al lavoro per posticipare la zona arancione in Liguria"

"L'ipotesi di fare un'ordinanza regionale che posticipi la zona arancione è al vaglio, ma lo scontro tra l'ordinanza del Ministro e la nostra porterebbe al rischio di sanzioni e addirittura di ...

Si è tenuto proprio ieri 12 Febbraio 2021 alle ore 15:00 l’ultimo Consiglio dei Ministri che ha deciso, nell’ambito dell’emergenza sanitaria da Coronavirus, la proroga del divieto di spostamento tra l ...

