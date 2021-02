Coronavirus in Toscana | 14 morti | oggi 13 febbraio E 764 nuovi contagi Vaccinati | oltre 175mila

(Di sabato 13 febbraio 2021) Iper13, in Tioscana sono 14. Si tratta di 9 uomnini e 5 donne con età media di 79 anni. Men tre sono 764 iati con età media di 46 anni (il 16% ha meno di 20 anni, il 23% tra 20 e 39 anni, il 34% tra 40 e 59 anni, il 19% tra 60 e 79 anni, l’8% ha 80 anni o più). In totale da inizio pandemia sono 142.650 i casi di positività alL'articolo proviene da Firenze Post.

Insalgono così a 142.650 i casi di positività (+0,5%). Dei 764 in più rispetto a ieri, 746 ... IL BOLLETTINO COVID DI IERIin Italia, il bollettino di venerdì 12 febbraio del ...I dati sui contagi Covid della Regione aggiornati al 13 febbraio Sono 764 i nuovi contagi dainsecondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 14 morti. Sono stati fatti, spiega il governatore Eugenio Giani in un post su Facebook "19.601 test di ...In Toscana sono 142.650 i casi di positività al Coronavirus, 764 in più rispetto a ieri (746 confermati con tampone molecolare e 18 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,5% in più rispett ...Nella Toscana che alla mezzanotte tra sabato 13 e domenica 14 febbraio passa dal giallo all'arancione ci sono 764 nuovi casi di Coronavirus ...