Coronavirus, in Puglia 945 nuovi casi su 9347 test (10,1%). Altri 28 morti (Di sabato 13 febbraio 2021) Sono 945 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Puglia, su 9.347 test registrati nelle ultime 24 ore, come riportato nel consueto bollettino epidemiologico. Si contano anche, ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di sabato 13 febbraio 2021) Sono 945 idiregistrati nelle ultime 24 ore in, su 9.347registrati nelle ultime 24 ore, come riportato nel consueto bollettino epidemiologico. Si contano anche, ...

infoitsalute : Coronavirus, in Puglia 945 nuovi casi su 9347 test (10,1%). Altri 28 morti - puglianotizie24 : Coronavirus Puglia, dati del giorno 13 febbraio 2021 - OstuniNews : Coronavirus, Puglia: 28 decessi e 945 nuovi contagi nelle ultime 24ore, 66 positivi in provincia di Brindisi - - Puglia_in : #raccontiamolapuglia - #Coronavirus in #Puglia, Oggi registrati 9.347 test e 945 casi positivi. I decessi sono 28 - baritoday : Covid, in Puglia 945 nuovi casi e 28 decessi: calano attualmente positivi e ricoveri -