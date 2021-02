Coronavirus in Italia, il bollettino delle ultime 24 ore (Di sabato 13 febbraio 2021) Emergenza Coronavirus, gli aggiornamenti sull’andamento dell’epidemia in Italia. Il dato sui decessi nelle ultime 24 ore. Prosegue l’emergenza Coronavirus in Italia. I numeri nel bollettino giornaliero fornito dal Ministero della Salute in base ai dati comunicati dalle Regioni. Coronavirus in Italia, il bollettino del 13 febbraio Stabile l’andamento del Coronavirus in Italia. Sono 13.532 i nuovi casi su oltre 290mila tamponi. Tasso di positività al 4,5%. In leggera crescita, invece, se si considerano solo i molecolari (10%). Diminuiscono i decessi (311) e gli ingressi in terapia intensiva (118). Continua a ridursi la pressione sui servizi sanitari. La Lombardia (+2.277) è la regione con ... Leggi su newsmondo (Di sabato 13 febbraio 2021) Emergenza, gli aggiornamenti sull’andamento dell’epidemia in. Il dato sui decessi nelle24 ore. Prosegue l’emergenzain. I numeri nelgiornaliero fornito dal Ministero della Salute in base ai dati comunicati dalle Regioni.in, ildel 13 febbraio Stabile l’andamento delin. Sono 13.532 i nuovi casi su oltre 290mila tamponi. Tasso di positività al 4,5%. In leggera crescita, invece, se si considerano solo i molecolari (10%). Diminuiscono i decessi (311) e gli ingressi in terapia intensiva (118). Continua a ridursi la pressione sui servizi sanitari. La Lombardia (+2.277) è la regione con ...

Corriere : Con il vaccino contagi ridotti del 64% tra gli operatori sanitari - you_trend : ? #Coronavirus, vaccini somministrati fino alle 17 di oggi in Italia: 2.935.985 Di cui prime dosi: 1.659.409 Di cu… - SkyTG24 : #Coronavirus, i dati del bollettino di oggi - cronaca_news : Coronavirus, bollettino del 13 febbraio: 13.532 nuovi positivi, 311 le vittime, calano le terapie intensive… - Rudyrugantino14 : RT @Andyphone: 'Per affrontare la crisi innescata dal coronavirus l'Italia ha 209 miliardi ma per ottenerli bisogna rispettare le regole d'… -