Coronavirus | 13 532 nuovi casi su 290 534 tamponi I morti sono 311

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 13 febbraio 2021) Nelle ultime 24 ore in Italiastati rintracciati 13.532su 290.534processati, compresi i 137.838 test antigenici rapidi. Il tasso di incidenza si mantiene sostanzialmente stabile al 4,7%, con quello dei soli molecolari all8,1. I311. In calo ricoverati con sintomi e terapie intensive: nei reparti Covid ci236 pazienti in meno, mentre33 in più i posti letto liberi in area critica. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.