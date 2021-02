Coronavirus | 13 532 nuovi casi e 311 morti

you_trend : ?? #Coronavirus, 13/02/21 • Attualmente positivi: 401.413 • Deceduti: 93.356 (+311) • Dimessi/Guariti: 2.216.050 (+… - MediasetTgcom24 : Covid, nelle ultime 24 ore 13.532 nuovi casi con 272.534 tamponi e 311 morti #coronavirus - MediasetTgcom24 : Coronavirus, 13.532 casi con 272.534 tamponi e 311 morti #coronavirus - Carmela_oltre : RT @Corriere: In Italia 13.532 nuovi casi e 311 morti: il bollettino - Anguill_S_Italy : Sabato 13 febbraio 2021 Coronavirus: da ieri 13.532 nuovi casi e 311 vittime -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus 532

... in provincia di Cuneo (Afp) In Italia nelle ultime 24 ore si sono registrati 13.nuovi casi di Covid - 19 (da 13.908 venerdì) e 311 decessi (da 316). Processati 290.534 tamponi (contro 305.619 ...Anche oggi, il numero dei nuovi contagiati supera quota 13mila (13., per la precisione). Lo comunica il bollettino del MInistero della salute sull'andamento dell'epidemia diin Italia. Sono stati eseguiti mano tamponi rispetto a ieri (290.534), con un ...ITALIA – Covid Italia, il bollettino di oggi 13 febbraio 2021.Sono 13.532 i test positivi al coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore che portano il numero dei contagiati dall’inizio dell’emergenza a ...Emergenza coronavirus in Italia, diffuso dal Ministero della Salute il bollettino del 13 febbraio. I casi nelle ultime 24 ore sono 13.532 (ieri 13.908) per complessivi 2.710.819 ...