Corinne Suter oro in discesa ai Mondiali di Cortina (Di sabato 13 febbraio 2021) Cortina (ITALPRESS) – La Svizzera continua a dettare legge ai Mondiali di sci alpino in corso a Cortina. Dopo il successo di Lara Gut-Behrami nel supergigante, ecco la vittoria di Corinne Suter – argento alle spalle della connazionale due giorni fa – in discesa: 1’34?27 il tempo che le permette di conquistare l’oro, precedendo la tedesca Kira Weidle (+0?20) e proprio Lara Gut-Behrami (+0?37), anche lei alla seconda medaglia nel giro di pochi giorni. Fuori dal podio la ceca Ester Ledecka, quarta. La migliore delle azzurre è Elena Curtoni, ottava a 83 centesimi dalla vetta, seguita dalla giovane Laura Pirovano (dodicesima a 1?17). Nadia Delago termina quindicesima, mentre chiude la classifica delle italiane Francesca Marsaglia con il diciassettesimo tempo. Domani toccherà agli ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 13 febbraio 2021)(ITALPRESS) – La Svizzera continua a dettare legge aidi sci alpino in corso a. Dopo il successo di Lara Gut-Behrami nel supergigante, ecco la vittoria di– argento alle spalle della connazionale due giorni fa – in: 1’34?27 il tempo che le permette di conquistare l’oro, precedendo la tedesca Kira Weidle (+0?20) e proprio Lara Gut-Behrami (+0?37), anche lei alla seconda medaglia nel giro di pochi giorni. Fuori dal podio la ceca Ester Ledecka, quarta. La migliore delle azzurre è Elena Curtoni, ottava a 83 centesimi dalla vetta, seguita dalla giovane Laura Pirovano (dodicesima a 1?17). Nadia Delago termina quindicesima, mentre chiude la classifica delle italiane Francesca Marsaglia con il diciassettesimo tempo. Domani toccherà agli ...

