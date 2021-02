Corinne Suter campionessa mondiale di discesa (Di sabato 13 febbraio 2021) Secondo oro a distanza di pochi giorni per la Svizzera, che conquista il titolo mondiale anche nella discesa femminile. A Cortina d’Ampezzo, in una giornata da cartolina, Corinne Suter si è messa al collo la prima medaglia d’oro della carriera. Vincitrice di tre gare in Coppa del Mondo e per tre volte sul podio iridato, l’elvetica è riuscita a rimanere davanti alle avversarie sull’Olympia delle Tofane, facendo la differenza nel tratto conclusivo di un pendio che è sempre più compatto. La medaglia d’argento è andata a Kira Weidle, atleta tedesca di 24 anni che in passato è salita sul podio due sole volte: Lake Louise (2018) e Garmisch-Partenkirchen (2019). È stata la più veloce nel primo parziale e ha tenuto i tempi della Suter in quello finale, tagliando il traguardo con 20/100 di ritardo dalla neo ... Leggi su bergamonews (Di sabato 13 febbraio 2021) Secondo oro a distanza di pochi giorni per la Svizzera, che conquista il titoloanche nellafemminile. A Cortina d’Ampezzo, in una giornata da cartolina,si è messa al collo la prima medaglia d’oro della carriera. Vincitrice di tre gare in Coppa del Mondo e per tre volte sul podio iridato, l’elvetica è riuscita a rimanere davanti alle avversarie sull’Olympia delle Tofane, facendo la differenza nel tratto conclusivo di un pendio che è sempre più compatto. La medaglia d’argento è andata a Kira Weidle, atleta tedesca di 24 anni che in passato è salita sul podio due sole volte: Lake Louise (2018) e Garmisch-Partenkirchen (2019). È stata la più veloce nel primo parziale e ha tenuto i tempi dellain quello finale, tagliando il traguardo con 20/100 di ritardo dalla neo ...

Eurosport_IT : Una discesa d'oro!?? Corinne #Suter è imbattibile a Cortina e conquista così il suo primo successo iridato????… - Eurosport_IT : LA DISCESA È DI CORINNE SUTER! Svizzera padrona della velocità a #Cortina2021: dopo Lara Gut in Super G, arriva un… - LSportCH : Non la conosco di persona ovviamente, ma nessuna atleta più di Corinne Suter meritava questa medaglia. Una ragazza… - Sevenpress : Cortina 2021- Corinne Suter campionessa mondiale di discesa - GQitalia : La gioia più grande, però, è quella delle due esordienti azzurre, Laura Pirovano e Nadia Delago. Ecco come i risult… -