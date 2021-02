Coppia scomparsa a Bolzano, iniziate le ricerche del padre: maxi operazione nell'Adige (Di sabato 13 febbraio 2021) Sommozzatori, vigili del fuoco, carabinieri e soccorritori acquatici stanno effettuando una maxi battuta di ricerca nell'Adige, nella zona della Bassa Atesina, per trovare il corpo di Peter Neumair, l'uomo di 63 anni scomparso dalla sera del 4 gennaio scorso assieme alla compagna Laura Perselli di 68 anni. Il cadavere della donna è stato ritrovato il 6 febbraio. Il fiume è stato nuovamente abbassato e sul posto si trovano centinaia di persone lungo le rive, come anche sette unità cinofile della polizia tedesca specializzate nella ricerca in acqua. Intanto resta in carcere, con l'accusa di duplice omicidio, il figlio della Coppia, Benno Neumair. Leggi su tg24.sky (Di sabato 13 febbraio 2021) Sommozzatori, vigili del fuoco, carabinieri e soccorritori acquatici stanno effettuando unabattuta di ricercaa zona della Bassa Atesina, per trovare il corpo di Peter Neumair, l'uomo di 63 anni scomparso dalla sera del 4 gennaio scorso assieme alla compagna Laura Perselli di 68 anni. Il cadavere della donna è stato ritrovato il 6 febbraio. Il fiume è stato nuovamente abbassato e sul posto si trovano centinaia di persone lungo le rive, come anche sette unità cinofile della polizia tedesca specializzatea ricerca in acqua. Intanto resta in carcere, con l'accusa di duplice omicidio, il figlio della, Benno Neumair.

