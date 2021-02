Coppa America: per Luna Rossa doppia vittoria sugli inglesi (Di sabato 13 febbraio 2021) L’equipaggio di Luna Rossa ha vinto le prime due regate della Prada Cup, la competizione velica che ha sostituito la Louis Vuitton, in cui emergerà lo sfidante dell’Emirates Team New Zealand nell’Americàs Cup 2021. Nella notte italiana, pomeriggio a Auckland, in Nuova Zelanda, ha battuto per due volte consecutive l’inglese Ineos, al termine di una gara svolta con buon vento e una tecnica impeccabile. Luna Rossa ha vinto la prima regata con un distacco di 1?52?, nella seconda il divario è stato meno netto (26?), ma sostanziale. Per la Coppa bisogna vincere 7 prove: per domani notte sono in programma altre due regate. Le previsioni meteo parlano di un vento leggermente più forte rispetto a oggi, attorno ai 12 nodi. “Bella giornata oggi, bravi tutti i ragazzi del Team. Tutti!!! Ma domani è un altro ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 13 febbraio 2021) L’equipaggio diha vinto le prime due regate della Prada Cup, la competizione velica che ha sostituito la Louis Vuitton, in cui emergerà lo sfidante dell’Emirates Team New Zealand nell’Americàs Cup 2021. Nella notte italiana, pomeriggio a Auckland, in Nuova Zelanda, ha battuto per due volte consecutive l’inglese Ineos, al termine di una gara svolta con buon vento e una tecnica impeccabile.ha vinto la prima regata con un distacco di 1?52?, nella seconda il divario è stato meno netto (26?), ma sostanziale. Per labisogna vincere 7 prove: per domani notte sono in programma altre due regate. Le previsioni meteo parlano di un vento leggermente più forte rispetto a oggi, attorno ai 12 nodi. “Bella giornata oggi, bravi tutti i ragazzi del Team. Tutti!!! Ma domani è un altro ...

