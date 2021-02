Conte saluta | Renzi gongola | pronto altro piano “shock”?

(Di sabato 13 febbraio 2021) Per diversi giorni il leader di IV Matteoha camminato sul filo, sottilissima la linea tra capolavoro e debacle. Alla fine, ilter è naufragato e secondo molti, ha avuto ragione lui che in queste ore, “forte” di un 3% scarso, è l’uomo che tutti cercano. Per osannarlo o criticarlo. Lui, nel frattempo,mentre tutto intorno si sgretola (il Movimento Cinquestelle continua a perdere pezzi – Di Battista ha annunciato l’addio – il PD prova ad uscire dall’imbarazzo di aver detto sì ad una maxi maggioranza con Lega e Berlusconi) . “Questa è stata la mia strategia. Ho fatto tutto da solo”, ha detto intervistato dal York Times ricostruendo i passaggi che hanno portato al cambio- Draghi. “È stato tutto un gioco di tattiche parlamentari. E diciamo che lavorare per cinque anni nel palazzo dove lavorò ...

Adnkronos : .@GiuseppeConteIT saluta #Palazzo #Chigi: 'Un onore' - LisaIreneAdler : @welikeduel Dopo #SonoUnRagazzoDiStrada dei Corvi per #Conte coi microfoni in piazza la scorsa settimana, stasera a… - lucioluciani : RT @licia_la: Colao saluta Conte e recupera il piano del recovery dal cestino #GovernoDraghi - ConsultingGF : La montagna ha partorito il topolino . #conte vi saluta . #Governo #Draghi - licia_la : Colao saluta Conte e recupera il piano del recovery dal cestino #GovernoDraghi -

Ultime Notizie dalla rete : Conte saluta

QuiFinanza

Agosto 2018, dopo la svolta del Papeete e la caduta del primo governo, cominciò a girare il ... appuntamento settimanale ciellino dove don Eugenio Nembrini, responsabile romano di CL, la...Il M5Sil "governo della transizione ecologica", mentre il Pd invita a riprendere "il cammino per ...di un esecutivo di compromesso che rispolvera buona parte dei ministri di Giuseppe".Dopo aver ribadito alla Cnbc che Draghi “is the best, the best, the best”, in un inglese che lascia alquanto a desiderare e impazza sui social, Renzi è tornato alla carica nelle scorse ore pubblicando ...È stata la prima donna a presiedere la Consulta. Curriculum internazionale, carattere di ferro e passione per la montagna. I rapporti con la politica e le critiche del mondo gay. A lei spetta uno dei ...