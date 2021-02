Conte: “Proseguo mio impegno per Italia e politica a misura d’uomo” (Di sabato 13 febbraio 2021) ROMA – “Insieme a tanti preziosi compagni di viaggio abbiamo contribuito a delineare un percorso a misura d’uomo, volto a rafforzare l’equità, la solidarietà, la piena sostenibilità ambientale. Il mio impegno e la mia determinazione saranno votati a proseguire questo percorso. La chiusura di un capitolo non ci impedisce di riempire fino in fondo le pagine della storia che vogliamo scrivere. Con l’Italia, per l’Italia. Grazie”. Con un lungo post su facebook l’ex premier Giuseppe Conte si congeda dai tanti simpatizzanti sui social. Leggi su dire (Di sabato 13 febbraio 2021) ROMA – “Insieme a tanti preziosi compagni di viaggio abbiamo contribuito a delineare un percorso a misura d’uomo, volto a rafforzare l’equità, la solidarietà, la piena sostenibilità ambientale. Il mio impegno e la mia determinazione saranno votati a proseguire questo percorso. La chiusura di un capitolo non ci impedisce di riempire fino in fondo le pagine della storia che vogliamo scrivere. Con l’Italia, per l’Italia. Grazie”. Con un lungo post su facebook l’ex premier Giuseppe Conte si congeda dai tanti simpatizzanti sui social.

