Conte lascia Palazzo Chigi tra gli applausi Accadde pure con il Cav ma non c’era Casalino in regia video

(Di sabato 13 febbraio 2021) La propaganda deiboys non si arresta con l’uscita di scena di Giuseppe. Anche il passaggio di consegne è diventato occasione di propaganda sui Social. I post sono di questo tenore: “Una commozione mai vista per”, “Non era mai successo che il personale disi affacciasse alle finestre”. “Un applauso lunghissimo“. Alcuni reporter ricordano: “Per Berlusconi ci fu un applauso ancora più lungo” Non è vero. Togliete il “mai visto”. Togliete il “mai”. E sostituitelo con tre parole: “Come accade spesso”. La prassi del congedo del presidente uscente prevede infatti l’applauso, prevede le lacrime, prevede la commozione. Perché anche i funzionari, gli impiegati, gli inservienti dihanno la loro sensibilità. Si saluta anche il ...

Così Rocco Casalino, portavoce dell'ormai ex premier Giuseppe, all'Adnkronos, dopo esser stato sorpreso in lacrime.