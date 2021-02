Conte lascia Palazzo Chigi | Casalino si commuove | “Applauso momento bellissimo”

(Di sabato 13 febbraio 2021) “Sì, mi sono commosso. È stato unperché l’che ilgli ha tributato è stato sentito, lungo, credo senza precedenti”. A parlare è Rocco, portavoce dell’ormai ex premier Giuseppeche all’AdnKronos parla delin cui l’ex premier hato. “è una persona vera e leale e tutti – neldove abbiamo lavorato per anni, giorno e notte soprattutto durante l’emergenza Covid – glielo riconoscono, dal primo dei funzionari ai poliziotti, dai commessi ai segretari”, spiega il portavoce sorpreso dai fotografi in undi commozione nel cortile di, ...

fattoquotidiano : Governo, Giuseppe Conte lascia palazzo Chigi con la sua compagna. Il lungo applauso dei dipendenti dopo gli onori d… - Corriere : Conte e la compagna Olivia Paladino mano nella mano:lascia Palazzo Chigi tra gli applausi - fanpage : Giuseppe #Conte lascia Palazzo Chigi tra gli applausi dei dipendenti - AnnaMar74773335 : RT @BracaliM: Governo, Giuseppe Conte lascia palazzo Chigi con la sua compagna. Il lungo applauso dei dipendenti dopo gli onori del picchet… - dreamertom10 : RT @LuisaZito2: #GiuseppeConte lascia Palazzo Ghigi, con un altissimo gradimento popolare e con l'applauso dei dipendenti. Oggi non verrà r… -

Ultime Notizie dalla rete : Conte lascia

Lo scambio della Campanella ha segnato ufficialmente il passaggio di consegne tra il nuovo Presidente del Consiglio Mario Draghi e Giuseppe, chePalazzo Chigi dopo l'esperienza di due governi, quello " gialloverde " nato dopo le 2018 e poi quello " giallorosso ", in carica dal settembre 2019 al gennaio 2021, per un totale di ...palazzo Chigi: gli applausi dei dipendenti dalle finestre Il portavoce Rocco Casalino è stato immortalato in lacrime dai fotografi. Gli applausi di commiato non sono un'esclusiva di ...«Ho lavorato nel Palazzo occupando la poltrona più importante ma ho sempre avvertito l’orgoglio, l’onore e la responsabilità di rappresentare l’Italia».Travolti dalla pandemia gli operatori chiedono riaperture e strategie a medio termine. I sindacati: persi 230 mila posti di lavoro ...