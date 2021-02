Consiglieri gruppo Pd ”la Liguria in zona arancione e le responsabilità di Toti”

GazzettadiSiena : Le parole dei consiglieri del gruppo MonteroniViva - cronachelucane : PICERNO: INTERROGAZIONE DEL GRUPPO CONSILIARE SUL CIMITERO - I Consiglieri spronano il Sindaco e la maggioranza sui… - ferpress : Astaldi-Gruppo webuild: CdA nomina due nuovi consiglieri di amministrazione non esecutivi - Ferpress - Sudestonlineit : Riceviamo e pubblichiamo la nota dei consiglieri Comunali del Gruppo Misto Giuseppe Campanelli, Franco Leggiero e A… - caltalive : I sottoscritti Giovanna Mulè, Salvatore Petrantoni e Michele Giarratana, Consiglieri Comunali del Gruppo consiliare… -

Ultime Notizie dalla rete : Consiglieri gruppo

Perché non è intervenuto tempestivamente con ordinanze mirate che avrebbero potuto evitare la zona arancione in tutta la Liguria?" chiedono iregionali delPd. "Nella giornata di ......doccia ghiacciata per ristoranti e agriturismi" Toti firma una istanza al governo per chiedere rinvio di 24 ore dell'ordinanza su ingresso Liguria in fascia arancionePd "la ...“Da inizio settimana avevamo chiesto attenzione a Toti verso la crescita dei casi nell’imperiese. Perché non è intervenuto tempestivamente con ordinanze ...?Il premier Mario Draghi ha presieduto il primo Cdm a Palazzo Chigi: «Uniti per mettere in sicurezza il paese», l’appello rivolto ai ministri?In Cdm prima discussione su ministero Transizione ecologic ...