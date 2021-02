Conferenza stampa Fonseca: «Dzeko, Mayoral e Pedro, vi dico tutto» (Di sabato 13 febbraio 2021) Paulo Fonseca, tecnico della Roma, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della gara contro l’Udinese. Le sue dichiarazioni Paulo Fonseca parla in Conferenza stampa alla vigilia della gara contro l’Udinese. FORMAZIONE – «Pau Lopez giocherà domani. Penso che il problema dei gol subiti non si possa vedere solo per i 3 difensori centrali, è una questione collettiva. Ieri Kumbulla ha avuto un problema in allenamento. Se non giocherà, Cristante è una soluzione». Dzeko – «Dzeko si sta allenando bene, così come Borja Mayoral. Vediamo domani». Pedro EL SHAARAWY – «Pedro credo sia pronto. Domani è pronto per giocare. El Shaarawy no, è stato fermo tanto tempo. Ha due settimane di lavoro, ma non è pronto ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 13 febbraio 2021) Paulo, tecnico della Roma, ha parlato inalla vigilia della gara contro l’Udinese. Le sue dichiarazioni Pauloparla inalla vigilia della gara contro l’Udinese. FORMAZIONE – «Pau Lopez giocherà domani. Penso che il problema dei gol subiti non si possa vedere solo per i 3 difensori centrali, è una questione collettiva. Ieri Kumbulla ha avuto un problema in allenamento. Se non giocherà, Cristante è una soluzione».– «si sta allenando bene, così come Borja. Vediamo domani».EL SHAARAWY – «credo sia pronto. Domani è pronto per giocare. El Shaarawy no, è stato fermo tanto tempo. Ha due settimane di lavoro, ma non è pronto ...

