Condò: “Mandzukic? Il Milan è stato reattivo. Sarà utile” | News (Di sabato 13 febbraio 2021) Paolo Condò, noto giornalista, ha parlato a Sky Sport di Mario Mandzukic e in generale del momento che sta attraversando il Milan Condò: “Mandzukic? Il Milan è stato reattivo. Sarà utile” News Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan
PianetaMilan : Condò: '#Mandzukic? Il #Milan è stato reattivo. Sarà utile' | News - milansette : Condò: 'Mandzukic alternativo a Ibra, il Milan a gennaio è stato reattivo' - sportli26181512 : Condò: 'Mandzukic alternativo a Ibra, il Milan a gennaio è stato reattivo': Paolo Condò, intervenuto a Sky Sport 24… - AmaroSobri : RT @MilanNewsit: Condò: 'Mandzukic alternativo a Ibra, il Milan a gennaio è stato reattivo' - MilanNewsit : Condò: 'Mandzukic alternativo a Ibra, il Milan a gennaio è stato reattivo' -
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