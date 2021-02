Comune di Bonea | riecco il pacco alimentare | distribuzione mensile per famiglie bisognose

Leggi su anteprima24

(Di sabato 13 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiIldiripropone, anche quest’anno, l’iniziativa del Banco. “Condividere i bisogni per condividere il senso della vita” la intitolazione del consolidato progetto che prevede la, in favore diin particolare stato di bisogno, di uncontenente generi di prima necessità. La possibilità è riservata a trenta nuclei residenti nel territorio cittadino il cui Isee non ecceda la soglia valore di 9.360 euro. Non potranno accedere al beneficio i nuclei familiari che già fruiscono di altre misure equivalenti di sostegno al reddito da parte di altri organismi che forniscono aiuti alimentari quali, a titolo del tutto esemplare, parrocchie ed associazioni. Le domande ...