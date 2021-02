Come stamattina, dopo l’elenco dei ministri di Draghi, i giornali italiani si sono riposizionati (Di sabato 13 febbraio 2021) La settimana politica che è appena trascorsa ha permesso alle forze politiche di scegliere il proprio spazio rispetto alle posizioni e ai programmi esposti da Mario Draghi durante le consultazioni. Da questi confronti con le forze politiche non era emerso nulla sulla lista dei ministri che, ieri sera, dopo aver accettato l’incarico al Quirinale, lo stesso Draghi ha letto. Oggi, con l’elenco bene in vista nelle prime pagine di tutti i quotidiani italiani, assistiamo a un riposizionamento frenetico dei giornali, quasi Come se fosse una quadriglia. I giornali su Draghi offrono punti di vista inediti: ecco una piccola guida su Come dovremo leggerli da qui in poi, ben consapevoli che il cambiamento di idee ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 13 febbraio 2021) La settimana politica che è appena trascorsa ha permesso alle forze politiche di scegliere il proprio spazio rispetto alle posizioni e ai programmi esposti da Mariodurante le consultazioni. Da questi confronti con le forze politiche non era emerso nulla sulla lista deiche, ieri sera,aver accettato l’incarico al Quirinale, lo stessoha letto. Oggi, conbene in vista nelle prime pagine di tutti i quotidiani, assistiamo a un riposizionamento frenetico dei, quasise fosse una quadriglia. Isuoffrono punti di vista inediti: ecco una piccola guida sudovremo leggerli da qui in poi, ben consapevoli che il cambiamento di idee ...

pietroraffa : Ieri ho spiegato come la crescita di utenti che si schieravano per il No avesse spinto i 5stelle a stoppare le cons… - AndreaBricchi77 : Avevano in canna questo titolo sul “SORPASSO INTER” da sei mesi. Stamattina l’hanno scritto anche sul volantino del… - luciodigaetano : RT @SanLucaEvangel1: @luciodigaetano Infatti la valutazione deve essere fatta rispetto al governo precedente, non rispetto al mondo ideale.… - goldenxsra : buongiorno stamattina stavo tipo morendo per il ciclo voi come state - ioledamie : RT @twentyyearsgold: Ma quelli che urlavano al branco contro Giulia come stanno messi stamattina,dopo che Tommaso si é preso i peggio insul… -