Come cambia il bollettino in una settimana: contagi e morti, ecco i nuovi trend e tutte le cifre (Di sabato 13 febbraio 2021) Continua sensibilmente a migliorare la situazione epidemiologica dell'Italia, anche se il monitoraggio settimanale della cabina di regia dell'Iss ha registrato venerdì 12 febbraio un rialzo dell'indice Rt nazionale (da 0,84 a 0,95). Il bollettino di sabato 13 rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 13.532 contagiati, 13.973 guariti e 311 morti, in diminuzione rispetto a sette giorni fa, quando invece erano stati 385. Si conferma quindi il trend settimanale di leggero miglioramento dal punto di vista dei decessi, anche se non siamo ancora definitivamente fuori dal tunnel e non lo saremo fino a quando la campagna di vaccinazione non avrà raggiunto livelli molto alti. Nel frattempo, però, continua il lento ma costante miglioramento della situazione del sistema ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 13 febbraio 2021) Continua sensibilmente a migliorare la situazione epidemiologica dell'Italia, anche se il monitoraggiole della cabina di regia dell'Iss ha registrato venerdì 12 febbraio un rialzo dell'indice Rt nazionale (da 0,84 a 0,95). Ildi sabato 13 rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 13.532ati, 13.973 guariti e 311, in diminuzione rispetto a sette giorni fa, quando invece erano stati 385. Si conferma quindi ille di leggero miglioramento dal punto di vista dei decessi, anche se non siamo ancora definitivamente fuori dal tunnel e non lo saremo fino a quando la campagna di vaccinazione non avrà raggiunto livelli molto alti. Nel frattempo, però, continua il lento ma costante miglioramento della situazione del sistema ...

