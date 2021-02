Colori regioni Covid Italia: ecco la nuova mappa. Cosa cambia da domenica 14 febbraio (Di sabato 13 febbraio 2021) Milano, 13 febbraio 2021 - Da domani cambia di nuovo la mappa dei Colori dell'Italia . Ieri il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato le nuove ordinanze che collocano Abruzzo, Liguria, ... Leggi su ilgiorno (Di sabato 13 febbraio 2021) Milano, 132021 - Da domanidi nuovo ladeidell'. Ieri il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato le nuove ordinanze che collocano Abruzzo, Liguria, ...

RaiNews : #Covid: cambia l'#Italia a colori, 17 regioni in giallo. Nuovo picco di ricoverati in #Umbria… - Darsch1980 : Io che propongo a mia moglie nonostante non conosca più colori e divieti delle regioni e ben poco me ne importa sin… - IzzoEdo : RT @Agenzia_Italia: Cambia la mappa del Covid, quattro regioni tornano in arancione - gala_giose : RT @Agenzia_Italia: Cambia la mappa del Covid, quattro regioni tornano in arancione - Agenzia_Italia : Cambia la mappa del Covid, quattro regioni tornano in arancione -