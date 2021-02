altomolisenet : COISP Molise: 'Il Molise resterà senza presidi di sicurezza della polizia ferroviaria' -

Ultime Notizie dalla rete : COISP Molise

Molise Web

La segreteria regionaledelvigilerà sulla questione e farà tutto il possibile per opporsi a questa infausta decisione. Campobasso, 12.02.2021.La segreteria regionaledelvigilerà sulla questione e farà tutto il possibile per opporsi a questa infausta decisione". Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale isNews è anche su ...Riceviamo e pubblichiamo la nota del Coisp, il sindacato di Polizia sui rischi per il Molise che non ci siano più il presidi di polizia Ferroviaria. "A ...Clicca e condividi l'articoloROMA – In occasione del Darwin Day – che si celebra il 12 febbraio per ricordare il famoso naturalista inglese Charles Darwin – il Bioparco di Roma dedica il mese di febbr ...