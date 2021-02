Clubhouse forse segna l’inizio di una nuova era virtuale, ma c’è il rischio che sia una bolla (Di sabato 13 febbraio 2021) Ci mancava pure il social audio, direte voi. Districarsi tra chat, storie, selfie e post è già una fatica quotidiana e poi abbiamo i vocali di whatsapp: a cosa ci serve Clubhouse? La domanda, in effetti, un suo perché lo ha. Ma è stato così all’inizio anche per Facebook, considerato un diario scolastico in timelapse o per Twitter, palestra degli intellettuali sintetici. Ma se Tik Tok o Signal – per parlare di due sbarchi recenti nell’universo digitale – rappresentano rispettivamente l’essenza del mostrarsi e del celarsi, in questo caso siamo di fronte a un fenomeno che sta rapidamente prendendo piede, anzi, voce, anche in Italia. Le regole del gioco sono semplici: si entra (su invito), si bussa alle room per ascoltare gli eletti che discettano di argomenti random (gossip, politica, sport), si bussa per poter dire la propria e poi ci si allontana (leave ... Leggi su linkiesta (Di sabato 13 febbraio 2021) Ci mancava pure il social audio, direte voi. Districarsi tra chat, storie, selfie e post è già una fatica quotidiana e poi abbiamo i vocali di whatsapp: a cosa ci serve? La domanda, in effetti, un suo perché lo ha. Ma è stato così alanche per Facebook, considerato un diario scolastico in timelapse o per Twitter, palestra degli intellettuali sintetici. Ma se Tik Tok o Signal – per parlare di due sbarchi recenti nell’universo digitale – rappresentano rispettivamente l’essenza del mostrarsi e del celarsi, in questo caso siamo di fronte a un fenomeno che sta rapidamente prendendo piede, anzi, voce, anche in Italia. Le regole del gioco sono semplici: si entra (su invito), si bussa alle room per ascoltare gli eletti che discettano di argomenti random (gossip, politica, sport), si bussa per poter dire la propria e poi ci si allontana (leave ...

lusurpateur_ : @drag_on_air Forse è vero che questi Maneskin ancora creano scandalo? Ne parliamo stasera su Clubhouse. - medicojunghiano : RT @stefanopiana: @stanzaselvaggia Io non ho l'iPhone e non sono di Milano. Perciò i cancelli di quell'Eden che sarebbe Clubhouse mi sono r… - stefanopiana : @stanzaselvaggia Io non ho l'iPhone e non sono di Milano. Perciò i cancelli di quell'Eden che sarebbe Clubhouse mi… - GianniVaretto : RT @LaStampa: C'è un nuovo social all'orizzonte: si chiama #Clubhouse e punta tutto solo sull'audio. Forse sarà il primo social network #ha… - MatteoGusberti : RT @LaStampa: C'è un nuovo social all'orizzonte: si chiama #Clubhouse e punta tutto solo sull'audio. Forse sarà il primo social network #ha… -