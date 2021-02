Classifica Sei Nazioni rugby 2021: risultati e calendario. L’Inghilterra vince con bonus con gli azzurri (Di sabato 13 febbraio 2021) Il Sei Nazioni 2021 di rugby è scattato il 6 febbraio ed ha visto subito l’esordio casalingo dell’Italia, che ha ospitato la Francia, vittoriosa per 10-50. Trasferta per gli azzurri alla seconda giornata, in casa delL’Inghilterra, il 13 febbraio. Dopo una settimana di pausa, nuovo match casalingo per gli azzurri, che ospiteranno l’Irlanda il 27 febbraio. Altra settimana di pausa ed ultima gara interna del torneo, il 13 marzo, contro il Galles, poi ultima recita del torneo il 20 marzo in Scozia. L’Italia giocherà i match interni allo Stadio Olimpico di Roma, inoltre tutte le partite degli azzurri si giocheranno di sabato alle ore 15.15 italiane. calendario SEI Nazioni rugby 2021 I giornata 06 febbraio ... Leggi su oasport (Di sabato 13 febbraio 2021) Il Seidiè scattato il 6 febbraio ed ha visto subito l’esordio casalingo dell’Italia, che ha ospitato la Francia, vittoriosa per 10-50. Trasferta per glialla seconda giornata, in casa del, il 13 febbraio. Dopo una settimana di pausa, nuovo match casalingo per gli, che ospiteranno l’Irlanda il 27 febbraio. Altra settimana di pausa ed ultima gara interna del torneo, il 13 marzo, contro il Galles, poi ultima recita del torneo il 20 marzo in Scozia. L’Italia giocherà i match interni allo Stadio Olimpico di Roma, inoltre tutte le partite deglisi giocheranno di sabato alle ore 15.15 italiane.SEII giornata 06 febbraio ...

