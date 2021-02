Clasica de Almeria 2021, tutti gli italiani in gara: Giacomo Nizzolo guida il gruppo azzurro, presente anche Giovanni Visconti (Di sabato 13 febbraio 2021) Saranno tantissimi gli italiani che prenderanno il via, domenica, alla Clasica de Almeria 2021, gara che inaugura il calendario spagnolo. Tra tutti, ovviamente, spicca Giacomo Nizzolo. Il campione d’Europa, dato il tracciato della corsa in questione, particolarmente adatto alle ruote veloci, è uno dei principali favoriti per il successo finale. Parteciperanno alla Clasica de Almeria, inoltre, anche due squadre italiane, vale a dire la EOLO-Kometa, che schiera due buoni velocisti come Luca Pacioni e Manuel Belletti, e la Bardiani, la quale sfodererà i nuovi acquisti Giovanni Visconti ed Enrico Battaglin. E’ bene sottolineare, infine, anche la presenza ... Leggi su oasport (Di sabato 13 febbraio 2021) Saranno tantissimi gliche prenderanno il via, domenica, alladeche inaugura il calendario spagnolo. Tra, ovviamente, spicca. Il campione d’Europa, dato il tracciato della corsa in questione, particolarmente adatto alle ruote veloci, è uno dei principali favoriti per il successo finale. Parteciperanno allade, inoltre,due squadre italiane, vale a dire la EOLO-Kometa, che schiera due buoni velocisti come Luca Pacioni e Manuel Belletti, e la Bardiani, la quale sfodererà i nuovi acquistied Enrico Battaglin. E’ bene sottolineare, infine,la presenza ...

