Cinema, Sophia Loren ai Golden Globe col film del figlio Edoardo: e punta agli Oscar (Di sabato 13 febbraio 2021) “Notturno” di Gianfranco Rosi, “La vita davanti a sé” di Edoardo Ponti con Sophia Loren e “Pinocchio” di Matteo Garrone sono nelle shortlist della 93esima edizione degli Oscar, la cui cerimonia di premiazione si terrà il 25 aprile. Per questi tre film italiani è un bel traguardo nella corsa ai prestigiosi premi che avrà come prossimo step le nomination, che saranno rese note il 15 marzo. Il lavoro di Rosi concorre per la nomination nella categoria Miglior documentario. Garrone, invece, per la candidatura nella categoria Miglior make-up e acconciatura. Infine, Ponti per la nomination nella categoria “Miglior canzone originale” con “Io sì (Seen)” di Laura Pausini. “Grazie agli Academy Award, è un onore fare parte della shortlist agli #Oscars2021 con “Io ... Leggi su ildenaro (Di sabato 13 febbraio 2021) “Notturno” di Gianfranco Rosi, “La vita davanti a sé” diPonti cone “Pinocchio” di Matteo Garrone sono nelle shortlist della 93esima edizione degli, la cui cerimonia di premiazione si terrà il 25 aprile. Per questi treitaliani è un bel traguardo nella corsa ai prestigiosi premi che avrà come prossimo step le nomination, che saranno rese note il 15 marzo. Il lavoro di Rosi concorre per la nomination nella categoria Miglior documentario. Garrone, invece, per la candidatura nella categoria Miglior make-up e acconciatura. Infine, Ponti per la nomination nella categoria “Miglior canzone originale” con “Io sì (Seen)” di Laura Pausini. “GrazieAcademy Award, è un onore fare parte della shortlists2021 con “Io ...

Melania32523360 : #12febbraio 1959 The Black Orchid con Sophia Loren e Anthony Quinn esce nelle sale. Sophia Loren aveva vinto la Cop… - GamingToday4 : La storia dietro le foto: Sophia Loren e la scollatura di Jayne Mansfield - BeppeSammartino : RT @distractedfilm: SOFA CINEMA: Sophia Loren, Alberto Sordi and Vittorio De Sica. - GpeakyS : RT @distractedfilm: SOFA CINEMA: Sophia Loren, Alberto Sordi and Vittorio De Sica. - lumachina58 : RT @repubblica: Golden Globe, l'Italia c'è con il film di Sophia Loren, Laura Pausini e il film francese di Filippo Meneghetti https://t.co… -