Ciclismo | Tour de la Provence 2021 | Sosa si prende la terza tappa | sesto Ciccone

(Di sabato 13 febbraio 2021) Il colombiano Ivanvince in solitaria lae penultimadelde la, la Istres-Mont Ventoux di 153,9 chilometri, con arrivo in salita. Lo scalatore della Ineos Grenadier ha battuto di 15? il connazionale, nonché compagno di squadra, Egan Bernal e di 18? il francese e campione del mondo Julian Alaphilippe. Il migliore degli italiani è Giuliodella Trek-Segafredo, arrivatosul traguardo a 48? da. Nella giornata di domani ci sarà l’ultima, la Avignon-Salon dedi 163,2 chilometri. SportFace.

sportface2016 : Ciclismo, #TourDeLaProvence2021: #Sosa si prende la terza tappa, sesto #Ciccone - CentotrentunoC : #TDLP21 CICLISMO | Fabio #Aru ha spiegato i motivi che ne hanno rallentato la sua prestazione sul #MontVentoux - Gazzetta_it : #Ciclismo: #Sosa trionfa sulla salita del #Ventoux al Tour de la Provence. Poi #Bernal e #Alaphilippe - CentotrentunoC : #TDLP21 CICLISMO Ventiduesima posizione per Fabio #Aru nella tappa regina del #TourDeLaProvence2021 dominata dall… - MichGPS : #TDLP2021 3 tappa Istres – Mont Ventoux 153,9 km,3 GPM: Col de Lauris lungo 1,1 km al 4.4% Col du Pointu lungo 3,8… -

Ultime Notizie dalla rete : Ciclismo Tour

Aldella Provence è il giorno del giovane Ivan Ramon Sosa. Il 23enne colombiano della Ineos - Grenadiers vince la tappa regina, quella della salita al Mont Ventoux (ma fino a Chalet Reynard) per un ...... chiacchiera di sé e delch'è appena ripartito (ha esordito il 3 febbraio in Francia all'Etoile de Bessèges , vincendo 2 tappe; prossimo appuntamento l'UAEnegli Emirati dal 21 al 27 ...Ciclismo, Tour de la Provence 2021: il colombiano Ivan Sosa si prende la terza tappa, sesto posto per Giulio Ciccone della Trek-Segafredo ...Seconda piazza al termine della terza tappa del Tour de la Provence 2021, con arrivo sul Mont Ventoux, per il colombiano Egan Bernal, battuto soltanto dal connazionale e compagno di squadra alla Ineos ...