Chieri-Busto Arsizio | data | orario | diretta tv e streaming Serie A1 Femminile 2020 2021

La Reale Mutua Fenera Chieri ospita la Unet E-Work Busto Arsizio: ecco data, orario e come vedere in diretta tv e streaming il match valido per la decima giornata di ritorno della Serie A1 Femminile 2020/2021. Le piemontesi tornano sul campo di casa per riscattare la bruciante sconfitta rimediata al tie-break nel recupero contro Perugia. Le Farfalle arrivano invece dalla bella vittoria contro Casalmaggiore che ha regalato loro la qualificazione alla Coppa Italia. Le Bustocche vogliono dunque confermare il buon momento di forma per provare ad avvicinarsi al quinto posto di Scandicci, staccata di tre punti, mentre Chieri è quarta a quota 38 punti.

