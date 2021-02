Chi sono Sara Elisabeth e Serena Grace, le figlie americane di Dodi Battaglia (Di sabato 13 febbraio 2021) . Dodi, storico chitarrista dei Pooh, negli anni ’70 è stato sposato con Louise Van Buren, americana nonché discendente dell’ottavo inquilino della Casa Bianca Martin Van Buren. L’incontro che ha cambiato la vita a entrambi è avvenuto, come ricordato sulle pagine del Corriere della Sera, al Vum Vum di Roma, locale considerato l’alternativa al Piper. Ai tempi, i Pooh erano nel pieno del successo del loro primo brano entrato in classifica, Piccola Katy. Dalla relazione tra Dodi, all’anagrafe Donato, e Louise, che nel corso degli anni in cui è stata legata al musicista ha mantenuto sempre un profilo di estrema riservatezza, sono nate due figlie: Sara Elisabeth, classe 1975, e Serena Grace, di due anni più giovane. Sara ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 13 febbraio 2021) ., storico chitarrista dei Pooh, negli anni ’70 è stato sposato con Louise Van Buren, americana nonché discendente dell’ottavo inquilino della Casa Bianca Martin Van Buren. L’incontro che ha cambiato la vita a entrambi è avvenuto, come ricordato sulle pagine del Corriere della Sera, al Vum Vum di Roma, locale considerato l’alternativa al Piper. Ai tempi, i Pooh erano nel pieno del successo del loro primo brano entrato in classifica, Piccola Katy. Dalla relazione tra, all’anagrafe Donato, e Louise, che nel corso degli anni in cui è stata legata al musicista ha mantenuto sempre un profilo di estrema riservatezza,nate due, classe 1975, e, di due anni più giovane....

