Chi sono i nuovi Ministri del Governo Draghi: la lista completa

Mario Draghi ha sciolto la riserva e ha accettato di formare il Governo: ieri sera l'ex Presidente della BCE ha incontrato il Capo dello Stato Sergio Mattarella e ha presentato la sua lista dei Ministri, che formeranno il nuovo esecutivo. Poi, ha tenuto una breve conferenza stampa per annunciare i 23 Ministri scelti, tra politici e tecnici, che oggi alle 12 giureranno e ci sarà il passaggio della campanella tra Conte e il nuovo Premier.

Chi sono i nuovi Ministri del Governo Draghi: ecco la lista completa

Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio: Roberto Garofali
Economia: Daniele Franco
Giustizia: Marta Cartabia
Lavoro: Andrea Orlando
Istruzione: Patrizio Bianchi
Università: ...

