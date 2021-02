Chi sono i figli di Paolo Bonolis: Stefano, Martina, Silvia, Davide e Adele (Di sabato 13 febbraio 2021) Paolo Bonolis ha cinque figli avuti da due donne diverse; la statunitense Diane Zoeller e Sonia Bruganelli, imprenditrice romana: ecco chi sono Stefano e Martina, che vivono in America, Silvia, che ha avuto grandi problemi e vinto grandi sfide, poi Davide che sogna il Grande Fratello e Adele. Paolo Bonolis ha sposato due donne, Diane Zoeller e Sonia Bruganelli, dalle quali ha avuto 5 figli: ecco chi sono e cosa fanno nella vita Stefano, Martina, Silvia - che ha avuto dei problemi di salute, ma ha vinto delle sfide straordinarie, Davide, che sogna il Grande Fratello e Adele. ... Leggi su movieplayer (Di sabato 13 febbraio 2021)ha cinqueavuti da due donne diverse; la statunitense Diane Zoeller e Sonia Bruganelli, imprenditrice romana: ecco chi, che vivono in America,, che ha avuto grandi problemi e vinto grandi sfide, poiche sogna il Grande Fratello eha sposato due donne, Diane Zoeller e Sonia Bruganelli, dalle quali ha avuto 5: ecco chie cosa fanno nella vita- che ha avuto dei problemi di salute, ma ha vinto delle sfide straordinarie,, che sogna il Grande Fratello e. ...

enpaonlus : Mamma gallina sta covando due gattini: li difende come fossero i suoi pulcini - marcotravaglio : VOGLIAMO I COMPETENTI Non sono trascorsi 10 giorni dalla crisi di governo e tutti già fingono di dimenticare chi l’… - Inter : ? | SPOILER* Come se la sono cavata i nostri ragazzi con l' #InterCNY? Scopritelo con il nostro backstage ?? *(tri… - chicca3007 : Chi non le sta cantando tutte, mente sapendo di mentire... quelle degli ultimi Sanremo sono nel dimemticatoio per i… - pertuoM : Mamma! chi sono loro? sono veramente carine! X) -