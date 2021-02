Che tipo è il nuovo ministro alla Transizione ecologica (Di sabato 13 febbraio 2021) Roberto Cingolani non ha mai avuto alcun incarico politico e nelle sue molte vite precedenti è stato un rispettato fisico, manager e conferenziere Leggi su ilpost (Di sabato 13 febbraio 2021) Roberto Cingolani non ha mai avuto alcun incarico politico e nelle sue molte vite precedenti è stato un rispettato fisico, manager e conferenziere

borghi_claudio : @braveheartmmt @DarioVignani @EnzoQuareEQ7 @Cmmy3 Se tutti gli altri sono rimasti spiazzati mi sa che sarebbe costa… - borghi_claudio : @EnzoQuareEQ7 @Cmmy3 Ho spiegato tutti i motivi e so che si tratta di un'operazione che non ha certezza di riuscire… - La7tv : #ottoemezzo Giovanna #Pancheri (Sky): 'Non c'è il Ministero per gli affari europei perché vuole essere l'unico prot… - AMELIE24218759 : Raga secondo me oggi prendiamo un palo esagerato del tipo che la clip dei ragazzuoli finisce a lunedì così come le… - __tooyoung_ : @4ragazzi1D anche da me ho letto -2 cioè tipo per noi è qua è follia evento più unico che raro -