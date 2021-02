Champions League, solo due 'derby' nei quarti di finale (Di sabato 13 febbraio 2021) Otto italiane nei quarti di finale di Champions League di volley, un en plein senza precedenti. Dopo la disputa dei gironi nelle 'bolle' in questa settimana, ieri in Lussemburgo si è tenuto il ... Leggi su quotidiano (Di sabato 13 febbraio 2021) Otto italiane neidididi volley, un en plein senza precedenti. Dopo la disputa dei gironi nelle 'bolle' in questa settimana, ieri in Lussemburgo si è tenuto il ...

Otto italiane nei quarti di finale di Champions League di volley, un en plein senza precedenti. Dopo la disputa dei gironi nelle 'bolle' in questa settimana, ieri in Lussemburgo si è tenuto il sorteggio per la massima competizione Europea.

Grazie Zaytsev: Leo Shoes ko, ma qualificata

Modena sbaglia la partita col Roeselare perdendo in tre set Poi lo Zar e il Kemerovo la spingono ai quarti di Champions ...

