C’è stato un grosso incidente sull’autostrada Torino-Bardonecchia | secondo Repubblica ci sono due morti e 31 feriti

Sabato mattina c'è stato un grosso tamponamento sull'autostrada A32 Torino-Bardonecchia, poco prima dell'imbocco della galleria di Serre la Voute tra Exilles e Salbertrand. secondo Repubblica ci sono due morti e 31 feriti, di cui due in gravi condizioni.

