C'è posta per te, Paolo Bonolis è il regalo dei figli a Francesca: il conduttore si commuove

L'ospite di C'è posta per te è Paolo Bonolis, il celebre conduttore chiamato in studio da 3 figli per la madre Francesca. La donna è rimasta vedova del marito, con cui era insieme da quando aveva 13 anni, mancato a causa di un brutto male. Bonolis è stato convocato nello studio di Maria De Filippi per far tornare il sorriso a Francesca, ma anche il conduttore non riesce a trattenere la commozione ascoltando la storia della famiglia. 

La storia di Francesca a C'è posta per te

Paolo Bonolis è il regalo per la mamma che i 3 figli hanno deciso di farle. A C'è posta per te, Anna, che aspetta un bambino, Domenica e ...

