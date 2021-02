C’è posta per te, la storia di Sergio Mirante raccontata a Maria de Filippi (Di sabato 13 febbraio 2021) Si annuncia emozionante e commovente la puntata di C’è posta per te in onda questa sera su Canale 5. Il programma di Maria de Filippi dedito ai sentimenti e ai valori come la famiglia avrà come ospiti Paolo Bonolis e Federica Pellegrini pronti a dare sostegno agli ospiti scelti dalla redazione del fortunato format che settimana dopo settimana cresce negli ascolti. Sergio Mirante fonte YoutubeSergio Mirante, il ricordo dei genitori a C’è posta per te Maria de Filippi ha messo a disposizione C’è posta per te per raccontare la storia di Sergio Mirante, noto nuotatore e sportivo morto lo scorso Ottobre a causa di un male incurabile. Un mittente misterioso ... Leggi su solonotizie24 (Di sabato 13 febbraio 2021) Si annuncia emozionante e commovente la puntata di C’èper te in onda questa sera su Canale 5. Il programma didededito ai sentimenti e ai valori come la famiglia avrà come ospiti Paolo Bonolis e Federica Pellegrini pronti a dare sostegno agli ospiti scelti dalla redazione del fortunato format che settimana dopo settimana cresce negli ascolti.fonte Youtube, il ricordo dei genitori a C’èper tedeha messo a disposizione C’èper te per raccontare ladi, noto nuotatore e sportivo morto lo scorso Ottobre a causa di un male incurabile. Un mittente misterioso ...

