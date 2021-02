C’è Posta Per Te, anticipazioni ed ospiti di Maria De Filippi nella puntata del 13 febbraio (Di sabato 13 febbraio 2021) anticipazioni, curiosità ed ospiti della puntata di questa sera, sabato 13 febbraio, di C’è Posta Per Te. Ecco cosa accadrà nell’attesissimo appuntamento con Maria De Filippi su Canale 5 dalle ore 21.30 circa. Gli ospiti di Maria De Filippi Questa sera in prima serata, dalle ore 21.30 su Canale 5, un nuovo appuntamento con Maria De Filippi e C’è Posta Per Te. Una puntata, quella del 13 febbraio, attesissima dal grande pubblico. Il programma diretto da Paolo Pietrangeli, porterà ancora una volta i postini Gianfranco Apicerni, Marcello Mordino, Chiara Carcano e Andrea Offredi in giro per l’Italia. Come sempre al centro ... Leggi su solonotizie24 (Di sabato 13 febbraio 2021), curiosità eddelladi questa sera, sabato 13, di C’èPer Te. Ecco cosa accadrà nell’attesissimo appuntamento conDesu Canale 5 dalle ore 21.30 circa. GlidiDeQuesta sera in prima serata, dalle ore 21.30 su Canale 5, un nuovo appuntamento conDee C’èPer Te. Una, quella del 13, attesissima dal grande pubblico. Il programma diretto da Paolo Pietrangeli, porterà ancora una volta i postini Gianfranco Apicerni, Marcello Mordino, Chiara Carcano e Andrea Offredi in giro per l’Italia. Come sempre al centro ...

DIAVOLE13994496 : @Kobalto C'è posta per te - 0zen_ : @TheJackSparrow @chiccolina69 Assurdo, sarà stato per il video...e qui c'è gente che posta la peggiore merda pascolando tranquillamente. - namgipopp : tutte le volte che questo account posta c’è sempre yeonjun perché yeonjun icona dei gay ICONA DEI GAY FEGLI OMOSESS… - Tacchy01 : RT @FrancescaManza: Comunque questo è il governo di C’è posta per te, che reunion! - kiyamasao : @kousaotome noi stasera con c’è posta per te ???? -

