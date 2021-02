C’è Posta Per Te: anticipazioni e ospiti della puntata del 13 febbraio (Di sabato 13 febbraio 2021) Stasera, sabato 13 febbraio alle ore 21:15 su Canale 5, andrà in onda un nuovo appuntamento con C’è Posta Per Te, il people show giunto alla sesta puntata di questa stagione. La conduttrice Maria De Filippi, racconterà al suo pubblico nuove storie intriganti. La padrona di casa con la partecipazione di nuovi super ospiti d’eccezione, proverà a ripetere gli ottimi ascolti registrati nel corso delle prime tre serate, un cui il suo programma ha raggiunto uno share del 30%. Scopriamo insieme qualche anticipazione in più sul nuovo appuntamento. C’è Posta Per Te, anticipazioni 13 febbraio: ospite Paolo Bonolis Domani sera, nello studio di C’è Posta, arriverà Paolo Bonolis. Per il conduttore Mediaset, si tratta di un ritorno nel salotto del people show ... Leggi su pianetadonne.blog (Di sabato 13 febbraio 2021) Stasera, sabato 13alle ore 21:15 su Canale 5, andrà in onda un nuovo appuntamento con C’èPer Te, il people show giunto alla sestadi questa stagione. La conduttrice Maria De Filippi, racconterà al suo pubblico nuove storie intriganti. La padrona di casa con la partecipazione di nuovi superd’eccezione, proverà a ripetere gli ottimi ascolti registrati nel corso delle prime tre serate, un cui il suo programma ha raggiunto uno share del 30%. Scopriamo insieme qualche anticipazione in più sul nuovo appuntamento. C’èPer Te,13: ospite Paolo Bonolis Domani sera, nello studio di C’è, arriverà Paolo Bonolis. Per il conduttore Mediaset, si tratta di un ritorno nel salotto del people show ...

b_a_b_y_l_o_n_ : A A A cercasi qualcunx dispostx a guardare “c’è posta per te” con me, dai sono simpatica ?? - Sere3dLib : RT @Ale13199: Ma chi glielo spiega ad Alfonso che noi volevamo vedere il gf come quello che c'è stato dal 14 settembre al 7 dicembre. Adess… - apathe_tic : RT @Ale13199: Ma chi glielo spiega ad Alfonso che noi volevamo vedere il gf come quello che c'è stato dal 14 settembre al 7 dicembre. Adess… - Ale13199 : Ma chi glielo spiega ad Alfonso che noi volevamo vedere il gf come quello che c'è stato dal 14 settembre al 7 dicem… - Louisa_e_Harold : Ci sarebbe rimasto la versione sfigata di Uomini e Donne con i Prelemi vs Gregorelli per 6 mesi, l'ultimo mese di C… -

Ultime Notizie dalla rete : C’è Posta Mercato Globale Degli Ingredienti Delle Proteine Del Siero Di Latte | Analisi Delle Opportunità E Previsioni Del Settore, 2021-2030 - Genovagay Genova Gay