Caterina Balivo: “La mia vita da mamma” (Di sabato 13 febbraio 2021) Caterina Balivo, una delle giudici dello show del venerdì sera di Rai 1 “Il cantante mascherato”, ha raccontato, in una lunga intervista rilasciata al settimanale Oggi, lo speciale rapporto con i figli Guido Alberto e Cora, ammettendo di sognare il terzo, pur sapendo che potrebbe non arrivare. Caterina Balivo, dopo il successo delle sue trasmissioni pomeridiane, da “Festa Italiana” a “Detto Fatto”, fino all’ultimo programma, “Vieni da me&ldquo Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di sabato 13 febbraio 2021), una delle giudici dello show del venerdì sera di Rai 1 “Il cantante mascherato”, ha raccontato, in una lunga intervista rilasciata al settimanale Oggi, lo speciale rapporto con i figli Guido Alberto e Cora, ammettendo di sognare il terzo, pur sapendo che potrebbe non arrivare., dopo il successo delle sue trasmissioni pomeridiane, da “Festa Italiana” a “Detto Fatto”, fino all’ultimo programma, “Vieni da me&ldquo Articolo completo: dal blog SoloDonna

lillydessi : Il #CantanteMascherato, #Balivo #incantevole in #rosso. #Emozioni per #Patty - DiLei #VIP - Giorgia90504843 : RT @siggvacchio: Caterina Balivo durante la settimana #IlCantanteMascherato - hooneymoony : RT @sonolaferaz: 'caterina balivo ha detto una cosa intelligente' 'dillo in modo da rai uno' 'mi ha detto 'guarda se ha il...' quindi abbia… - Susanna05662273 : RT @ZicaEliana: Caterina Balivo durante la settimana mentre'stolkera'gli attori e i cantanti...?????? #IlCantanteMascherato - infoitcultura : Caterina Balivo “non vedo Detto fatto” | la risposta di Bianca Guaccero è da applausi -