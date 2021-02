Catania | Tacopina a ISP | “Arrivo tra poco e saranno 10 giorni di lavoro proficuo poi andrò allo stadio”

Leggi su itasportpress

(Di sabato 13 febbraio 2021) Joesarà ala prossima settimana per seguire da vicino le operazioni di riduzione del debito che la Sigi sta portando avanti con il Comune di Mascalucia e l'Agenzia delle Entrate. L'avvocato italo-americano si imbarcherà sul volo per l'Italia dall'aeroporto JFK di New York il prossimo giovedì 18 febbraio per spostarsi poi subito a Torre del Grifo, roccaforte del Calcio, appena sbarcherà nell'aeroporto catanese. Joe a Itasportpress anticipa la durata della sua permanenza nel capoluogo etneo: "Sarò anel prossimo fine settimana e resterò in città per 10. Farò in tempo per assistere al match di campionato-Bari del 21 febbraio e così potrò tornare al Massimino a respirare l'aria dello. Per il closing non so se ...