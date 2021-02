Caso Pablo Hasél, «la Spagna come la Turchia» (Di domenica 14 febbraio 2021) Rinunciando a cercare riparo all’estero per evitare di finire in cella, Pablo Hasél intendeva suscitare dibattito e mobilitazione a difesa della libertà di espressione. Le iniziative degli ultimi giorni gli danno ragione: la condanna e l’imminente arresto del rapper catalano hanno generato una mini tempesta politica proprio durante la campagna per il rinnovo del parlament. IN TUTTO IL REGNO una quarantina di manifestazioni e presìdi hanno chiesto la libertà per l’artista e la cancellazione delle norme censorie. Nei dieci giorni … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di domenica 14 febbraio 2021) Rinunciando a cercare riparo all’estero per evitare di finire in cella,intendeva suscitare dibattito e mobilitazione a difesa della libertà di espressione. Le iniziative degli ultimi giorni gli danno ragione: la condanna e l’imminente arresto del rapper catalano hanno generato una mini tempesta politica proprio durante la campagna per il rinnovo del parlament. IN TUTTO IL REGNO una quarantina di manifestazioni e presìdi hanno chiesto la libertà per l’artista e la cancellazione delle norme censorie. Nei dieci giorni … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

