Casalino piange per l'addio dell'ex premier (Di sabato 13 febbraio 2021) Giuseppe Conte dice addio al suo mandato: Rocco Casalino saluta il suo ex premier in lacrime, ma la collaborazione non è finita. Conte va via da palazzo Chigi: Rocco Casalino in lacrime su Notizie.it. Leggi su notizie (Di sabato 13 febbraio 2021) Giuseppe Conte diceal suo mandato: Roccosaluta il suo exin lacrime, ma la collaborazione non è finita. Conte va via da palazzo Chigi: Roccoin lacrime su Notizie.it.

kattolikamente : RT @isabellaisola3: Gli italiani in fila per una busta di alimenti potrebbero insegnare la dignità a #Casalino che piange perchè ha perso… - Gianmar26145917 : RT @ReginaNera6: #Casalino piange. Ha scordato la vasellina? ?? #AddioM5S - AquileDel : RT @isabellaisola3: Gli italiani in fila per una busta di alimenti potrebbero insegnare la dignità a #Casalino che piange perchè ha perso… - ilpalombaro : RT @isabellaisola3: Gli italiani in fila per una busta di alimenti potrebbero insegnare la dignità a #Casalino che piange perchè ha perso… - afgianas : RT @Gladys82012839: Inquadrato Casalino che piange... Capisco 170.000 euro che non vedrà più, giri per il mondo, benefit a pioggia -