Casalino in lacrime per l' addio a Palazzo Chigi? Salvini lo saluta così | strepitoso siluro contro il portavoce disperato

Mentre Rocco Casalino non riusciva a trattenere la commozione e si lasciava andare alle lacrime guardando il suo amato Giuseppe Conte uscire per l'ultima volta da Palazzo Chigi, Matteo Salvini esultava per la loro uscita di scena. "Non ci sono più Conte, Azzolina, Bonafede e Casalino, ma ci sono tre ministri della Lega che da oggi lavoreranno per le imprese, per il turismo e per i disabili", ha scritto il segretario del Carroccio in un tweet, aggiungendo che "non sarà facile ma ce la metteremo tutta". Insomma, anche se alla base del partito non è andata giù la composizione del nuovo governo - che però è inevitabile che comprenda alcune conferme "sgradite" a chi è finora stato all'opposizione per una questione di equilibrio politico visto che Mario Draghi dovrà poggiarsi su una ...

