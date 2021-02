Casalino a Propaganda Live: “Con Conte lavoravo 23 ore al giorno, ora mi godo la libertà” – VIDEO (Di sabato 13 febbraio 2021) “Adesso sono libero”. Rocco Casalino intervistato da Zoro per Propaganda Live racconta la sua nuova vita ora che non è più il portavoce del presidente del Consiglio. Spiega che i ritmi erano folli, che lavorava anche 23 ore al giorno, mentre ora si può concedere il lusso di passeggiare: “Io dovevo seguire lui (Conte), che lavorava tipo 23 ore al giorno, capito? Non mi reggevo in piedi”. Spiega che una volta a Bruxelles hanno saltato completamente una notte di sonno. “Abbiamo dormito sulle sedie. Noi potevamo dormire qualche ora, lui no perché si trovava dentro il Consiglio Europeo, abbiamo veramente lavorato tanto”. E rivela che si aspettavano la caduta del governo Conte già da novembre. Casalino poi prova a recitare l’inedito ruolo del disoccupato. ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 13 febbraio 2021) “Adesso sono libero”. Roccointervistato da Zoro perracconta la sua nuova vita ora che non è più il portavoce del presidente del Consiglio. Spiega che i ritmi erano folli, che lavorava anche 23 ore al, mentre ora si può concedere il lusso di passeggiare: “Io dovevo seguire lui (), che lavorava tipo 23 ore al, capito? Non mi reggevo in piedi”. Spiega che una volta a Bruxelles hanno saltato completamente una notte di sonno. “Abbiamo dormito sulle sedie. Noi potevamo dormire qualche ora, lui no perché si trovava dentro il Consiglio Europeo, abbiamo veramente lavorato tanto”. E rivela che si aspettavano la caduta del governogià da novembre.poi prova a recitare l’inedito ruolo del disoccupato. ...

clikservernet : Casalino a Propaganda Live: “Con Conte lavoravo 23 ore al giorno, ora mi godo la libertà” – VIDEO - Noovyis : (Casalino a Propaganda Live: “Con Conte lavoravo 23 ore al giorno, ora mi godo la libertà” – VIDEO) Playhitmusic -… - arcanodavvero : RT @lauracesaretti1: Embè, pure a Lilli e La7 tocca saldare i conti: “Rocco Casalino dalla Gruber per la prima intervista post-Conte. Passa… - AgenziaOpinione : LA7 – " PROPAGANDA LIVE " * INTERVISTA ESCLUSIVA A ROCCO CASALINO: « ADESSO SONO LIBERO, LAVORAVO 23 ORE… - tiuz2005 : @zdizoro ti seguo e stimo da anni ma oggi per la prima volta non mi sei piaciuto per niente nell'intervista a Casal… -