Cartellina verde | invito all' unità e a lasciar parlare i fatti Il primo giorno di Draghi

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 13 febbraio 2021) L’elemento che spicca nelda premier di Marioè un dettaglio. Quello delle scarpe che indossa per il giuramento del Governo nel salone delle Feste del Quirinale. Nere, modello monk strap: una fibbia sul lato, stile british. È la curiosità che si fa notizia perché il taccuino del debutto dice che per il resto è stata una giornata alla. Istituzionale, essenziale. Senza l’annuncio a effetto, niente selfie davanti palazzo Chigi, figurarsi l’idea di debuttare sui social. Perfino il ringraziamento a Sergio Mattarella, che apre la prima riunione del Consiglio dei ministri all’ora di pranzo, è affidato al formalissimo comunicato stampa diramato al termine per informare del giuramento del sottosegretario Roberto Garofoli e dell’assegnazione degli incarichi ai ministri senza portafoglio. La cerimonia ...