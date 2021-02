Cartabia da presidenza Consulta al ministero Giustizia (Di sabato 13 febbraio 2021) Marta Cartabia, nuovo ministro della Giustizia, è stata la prima donna ad essere stata eletta presidente della Corte Costituzionale. Nata a San Giorgio su Legnano (Milano) il 14 maggio 1963, sposata, tre figli, Marta Cartabia è professore ordinario di diritto costituzionale. Nel settembre 2011 è stata nominata dall'allora presidente della Repubblica Giorgio Napolitano giudice della Corte costituzionale e nel dicembre del 2019 è stata eletta alla presidenza della Consulta che ha lasciato nel settembre del 2020. La sua carriera accademica è stata segnata sin dagli esordi da un`intensa attività di ricerca in ambito costituzionalistico con uno spiccato respiro europeo ed internazionale.Ha conseguito il PhD presso l`Istituto Universitario Europeo di Fiesole (1993), essendo stata, nel frattempo, Research ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 13 febbraio 2021) Marta, nuovo ministro della, è stata la prima donna ad essere stata eletta presidente della Corte Costituzionale. Nata a San Giorgio su Legnano (Milano) il 14 maggio 1963, sposata, tre figli, Martaè professore ordinario di diritto costituzionale. Nel settembre 2011 è stata nominata dall'allora presidente della Repubblica Giorgio Napolitano giudice della Corte costituzionale e nel dicembre del 2019 è stata eletta alladellache ha lasciato nel settembre del 2020. La sua carriera accademica è stata segnata sin dagli esordi da un`intensa attività di ricerca in ambito costituzionalistico con uno spiccato respiro europeo ed internazionale.Ha conseguito il PhD presso l`Istituto Universitario Europeo di Fiesole (1993), essendo stata, nel frattempo, Research ...

AnnaxLGxTS : RT @ultimenotizie: MINISTRI #GOVERNODRAGHI Garofoli sottosegretario Presidenza D'Incà Rapporti Parlamento Giovannini Infrastrutture e T… - CapitolIntel : Marta Cartabia will be a game changing appointment to the representative national unity government of Mario Draghi.… - PMicarelli : Corte Costituzionale, il ruolo innovativo della presidenza di Marta Cartabia - Il Sole 24 ORE - AufieroRossella : @GassmanGassmann A me basta la Cartabia alla Giustizia! Non conosco le competenze di tutti i Ministri, ma voglio es… - Blueyes75188195 : @lasorelladiKarl Ottimo Daniele Franco ( chiara scelta tecnica), Cingolati, Colao, Cartabia, no Speranza. Non ultim… -