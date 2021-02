Carragher non ha dubbi: “L’acquisto di Vardy da parte del Leicester il migliore della storia del calcio inglese” (Di sabato 13 febbraio 2021) Interessante intervista rilasciata dallo storico difensore del Liverpool e della Nazionale inglese Jamie Carragher ai microfoni del Telegraph. L'ex difensore si è soffermato in modo particolare su quelle operazioni di mercato che hanno cambiato radicalmente le squadre di Premier League. In tal senso, l'acquisto di Jamie Vardy da parte del Leicester batte tutti, anche colpi del calibro di Cantona o Yaya Touré.Carragher: "Vardy al Leicester miglior acquisto della storia"caption id="attachment 240705" align="alignnone" width="590" Jamie Carragher (getty images)/captionCosto dell'operazione e risultati ottenuti fanno di Vardy l'acquisto migliore ... Leggi su itasportpress (Di sabato 13 febbraio 2021) Interessante intervista rilasciata dallo storico difensore del Liverpool eNazionaleJamieai microfoni del Telegraph. L'ex difensore si è soffermato in modo particolare su quelle operazioni di mercato che hanno cambiato radicalmente le squadre di Premier League. In tal senso, l'acquisto di Jamiedadelbatte tutti, anche colpi del calibro di Cantona o Yaya Touré.: "almiglior acquisto"caption id="attachment 240705" align="alignnone" width="590" Jamie(getty images)/captionCosto dell'operazione e risultati ottenuti fanno dil'acquisto...

