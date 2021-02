Campania, neve e gelo a San Valentino: prorogata allerta meteo, le previsioni (Di sabato 13 febbraio 2021) Continua il maltempo in Campania. La Protezione civile ha, infatti, prorogato l’avviso di allerta meteo per nevicate, gelate e vento forte fino alle 23 e 59 di domani sera, domenica 14 febbraio. Campania, San Valentino sotto la neve: prorogata allerta meteo, le previsioni Le temperature, infatti, continueranno ad abbassarsi con le minime che scenderanno al L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 13 febbraio 2021) Continua il maltempo in. La Protezione civile ha, infatti, prorogato l’avviso diper nevicate, gelate e vento forte fino alle 23 e 59 di domani sera, domenica 14 febbraio., Sansotto la, leLe temperature, infatti, continueranno ad abbassarsi con le minime che scenderanno al L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

