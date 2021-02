Camionista albanese arrestato per spaccio | trasportava 43 chili di cocaina

Ultime Notizie dalla rete : Camionista albanese

IL GIORNO

Lodi, 13 febbraio 2021 - E' accusato di aver portato in Italia circa 43 chili di cocaina per un valore superiore al milione di euro. Undi 54 anni, residente a Lodi, è stato arrestato la Squadra Mobile di Piacenza. L'ordinanza, emessa dal gip di Piacenza nei confronti dell'uomo è stata eseguita il 10 febbraio. La ...e un uomo, poi identificato nel pregiudicato Pasquale Fuscà ,di 60 anni residente a ... e l'G. L. detto Johnny, 42 anni residente a Legnano , con diversi precedenti e noto ...L’amico era stato arrestato lo scorso dicembre mentre, alla guida del suo camion in autostrada, trasportava 43 chili di cocaina. Ora gli investigatori della Squadra Mobile di Piacenza hanno individuat ...Lodi, 13 febbraio 2021 - E' accusato di aver portato in Italia circa 43 chili di cocaina per un valore superiore al milione di euro. Un camionista albanese di 54 anni, residente a Lodi, è stato arrest ...